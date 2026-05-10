Trentola Ducenta lite tra i candidati sindaci Apicella e Griffo durante la processione di San Michele

A Trentola Ducenta, durante la processione di San Michele, si è verificata una lite tra i candidati sindaci Apicella e Griffo. La tensione tra i due si è manifestata nel corso di un evento pubblico, mentre la campagna elettorale si intensifica e coinvolge anche momenti religiosi e tradizionali della città dell’Agro Aversano. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali.

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Clima sempre più teso a Trentola Ducenta, dove la campagna elettorale entra nel vivo e si accende anche durante momenti religiosi e simbolici per la città dell'Agro Aversano. Nel corso della processione in onore di San Michele, tra le strade cittadine, si è registrato un duro scontro tra il sindaco uscente Michele Apicella e il suo principale competitor Michele Griffo. Alla base della discussione, la presenza dei candidati lungo il corteo. Secondo le prime informazioni, Griffo avrebbe iniziato ad alzare la voce, sostenendo che alcuni candidati dovessero allontanarsi o mantenere una certa distanza. Una presa di posizione che ha innescato la reazione di Apicella.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Trentola Ducenta, lite tra i candidati sindaci Apicella e Griffo durante la processione di San Michele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lite durante la processione tra due candidati a sindaco: il prete cerca di sedare lo scontro Notizie correlate Processione di San Michele trasformata in “arena politica”: sfiorata la rissa tra Apicella e GriffoLa processione di San Michele Arcangelo, patrono di Trentola Ducenta, doveva essere un momento di fede e tradizione. Trentola Ducenta verso il voto: sfida infuocata tra Apicella e Griffo, salta il confronto pubblicoEntrano nel vivo le elezioni comunali di Trentola Ducenta, in programma il 24 e 25 maggio.