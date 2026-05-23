La protezione civile di Maniago compie 30 anni | Un traguardo importante per il futuro
La protezione civile di Maniago ha celebrato il trentesimo anniversario con una cerimonia in piazza Italia.
Si è svolta in piazza Italia a Maniago la cerimonia in occasione del trentesimo anniversario della costituzione del gruppo della Protezione civile locale. Un evento che si è tenuto nel corso della giornata di sabato 23 maggio alla presenza delle autorità locali e dell'assessore regionale Riccardo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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