La protezione civile di Maniago compie 30 anni | Un traguardo importante per il futuro

Si è svolta in piazza Italia a Maniago la cerimonia in occasione del trentesimo anniversario della costituzione del gruppo della Protezione civile locale. Un evento che si è tenuto nel corso della giornata di sabato 23 maggio alla presenza delle autorità locali e dell'assessore regionale Riccardo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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