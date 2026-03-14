La Protezione Civile compie 25 anni | premiati 90 volontari

Il gruppo di volontari della Protezione Civile di Padova ha celebrato questa mattina al centro culturale Altinate San Gaetano il loro venticinquesimo anniversario di fondazione, con la consegna di premi a 90 volontari. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri del team, che si sono riuniti per commemorare questo traguardo importante.

Il gruppo volontari della Protezione Civile di Padova ha festeggiato questa mattina 14 marzo al centro culturale Altinate San Gaetano il venticinquesimo anniversario di fondazione. Nel corso della mattinata condotta da Moreno Morello, sono stati premiati con una pergamena 90 volontari divisi in gruppi in base all’anzianità di appartenenza al Corpo: 5-10-15- 20 e 25 anni. Il coordinatore Francesco Schiavon ha ripercorso le tappe che hanno scandito l’attività della struttura in questi 5 lustri, raccontando non solo degli interventi in città, ma anche delle numerose missioni in tutta Italia per dare un contributo in occasione di gravi calamità naturali, dai terremoti dell’Aquila e dell’Emilia Romagna, alle più recenti alluvioni, senza dimenticare la tempesta Vaia e l’emergenza Covid 19. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Incendi, alluvioni e terremoti: 25 anni in prima linea per la Protezione civile di FiuminataFiuminata (Macerata), 12 gennaio 2025 – Venerdì scorso il gruppo comunale di Protezione civile di Fiuminata ha festeggiato 25 anni di iscrizione... La Protezione civile di Sondrio cerca nuovi volontariUn occhio molto attento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e uno proiettato su un futuro ancora più a lungo termine, senza ovviamente trascurare... Una selezione di notizie su Protezione Civile Temi più discussi: L’Amministrazione comunale di Signa amplia la rete della Protezione Civile:; Il servizio civile compie 25 anni: oggi come allora, significa pace; L'Unione Cinquecittà compie 25 anni, Ciacciarelli: Rafforzare il sistema di protezione civile; Il Molise attiva il Numero Unico di Emergenza 112. La Protezione Civile compie 25 anni: premiati 90 volontariIl noto presentatore televisivo Moreno Morello oggi 14 marzo al centro culturale San Gaetano di Padova ha condotto la cerimonia alla presenza delle più alte cariche politiche. In platea anche l'ex sin ... padovaoggi.it Bari sceglie la Protezione Civile digitale: adottate nuove componenti della piattaforma TEGISLa Puglia compie un nuovo passo verso una Protezione Civile digitale e integrata. Il Comune di Bari ha adottato nuove componenti della piattaforma TEGIS, completando il proprio Piano di Protezione ... comunicati-stampa.net La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico a partire da questo pomeriggio alle 18 di oggi sino alla mezzanotte di domani, domenica 15 marzo. - facebook.com facebook Sabato #14marzo Piogge, temporali e neve sul Nord-Ovest #allertaGIALLA meteo-idro in quattro regioni. Leggi l’avviso meteo del #13marzo bit.ly/13mar26Avviso #protezionecivile x.com