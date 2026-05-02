Massimo Ranieri compie 75 anni | l' omaggio della Rai per l' importante traguardo di vita dell' artista napoletano

Domenica 3 maggio, l'artista napoletano celebra il suo 75º compleanno. La Rai Teche ha dedicato un'antologia intitolata “Massimo Ranieri - Sogni ancora in volo”, disponibile sulla piattaforma RaiPlay, in omaggio a questa importante tappa della sua carriera. Ranieri ha trascorso molti anni nel mondo della musica e dello spettacolo, diventando una figura riconosciuta nel panorama italiano.

Domenica 3 maggio Massimo Ranieri compie 75 anni. Una vita in musica che Rai Teche festeggia con l’antologia “Massimo Ranieri - Sogni ancora in volo” disponibile su RaiPlay. Rai Cultura, inoltre, alle 13.00 su Rai Storia, dedicherà all'artista napoletano la puntata di “Ieri e Oggi” del 1976.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Massimo Ranieri a 75 anni: tra sogni e memoria, il ritorno in SistinaIn occasione del suo ritorno presso il Sistina, programmato dal 16 al 19 aprile, Massimo Ranieri ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera... Leggi anche: Primo grande artista dell’estate milazzese: in concerto Massimo Ranieri Approfondimenti e contenuti Massimo Ranieri compie 75 anni: l'omaggio della Rai per l'importante traguardo di vita dell'artista napoletanoDomenica 3 maggio Massimo Ranieri compie 75 anni. Una vita in musica che Rai Teche festeggia con l’antologia Massimo Ranieri - Sogni ancora in volo disponibile su RaiPlay. Rai Cultura, inoltre, alle ... napolitoday.it Ranieri compie 75 anni: una vita in musica. Rai Teche festeggia con un’antologiaRanieri compie 75 anni: una vita in musica che Rai Teche festeggia con l’antologia «Massimo Ranieri - Sogni ancora in volo» disponibile su RaiPlay (www.raiplay.it/programmi/massimoranieri-sogniancorai ... msn.com