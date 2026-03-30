Teatro Massimo applausi a scena aperta per il Don Quichotte firmato da José Martínez

Ieri sera al Teatro Massimo si è tenuto il debutto del nuovo allestimento di Don Quichotte, diretto da José Martínez, direttore del Ballet de l'Opéra di Parigi. La serata ha visto la partecipazione del corpo di ballo del teatro, diretto da Jean-Sébastien Colau, e si è conclusa con applausi a scena aperta. La rappresentazione ha celebrato la danza e il talento del balletto locale.

Grande partecipazione per il nuovo allestimento in coproduzione con l’Opéra national de Bordeaux. La coreografia del direttore del Ballet de l'Opéra di Parigi e l'interpretazione dei solisti e di tutto il corpo di ballo hanno convinto il pubblico per qualità tecniche e vitalità. Repliche fino al 4 aprile Il pubblico ha salutato con ripetuti applausi a scena aperta una produzione capace di coniugare il rigore del grande classico con una narrazione coinvolgente. La scrittura coreografica di Martínez, pur restando fedele alla struttura originale di Marius Petipa, ha saputo infondere una sfumatura poetica inedita alla figura dell’hidalgo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Il Don Quichotte al Teatro Massimo: l'incasso delle prove in beneficenza, pulmino in dono a un centro per ragazziStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... Applausi a scena aperta per 'La Panne' al Teatro CivicoLa Spezia, 9 febbraio 2026 – Tanti applausi e due serate di pienone per il debutto nazionale de 'La Panne', coproduzione firmata da Teatro Civico... Contenuti e approfondimenti su Teatro Massimo Argomenti discussi: Dal lirismo di Chopin all’inquietudine di Prokofiev: serata a sorpresa al Teatro Massimo Bellini; Palermo in piazza dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia - Pagina 3 di 3. Successo della Boheme al Massimo a Palermo, 10 minuti di applausiUn grande successo ha accolto la ripresa de La Bohème di Giacomo Puccini, secondo appuntamento della stagione lirica del teatro Massimo a Palermo. L'opera, in scena da ieri sera ha conquistato il ... ansa.it