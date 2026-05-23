Il tecnico della squadra ha dichiarato che la presenza della proprietà Friedkin è fondamentale per evitare situazioni spiacevoli all’interno del club. Ha sottolineato che il supporto diretto aiuta a mantenere un ambiente lavorativo più stabile. La squadra si prepara alla prossima partita, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. Nessun altro dettaglio sui rapporti interni o sui piani futuri è stato reso noto.

"Friedkin? La presenza della proprietà è fondamentale perché si evitano tante situazioni spiacevoli che possono nascere in un ambiente di lavoro. La maggiore presenza a Trigoria dà forza alla squadra e all'ambiente e dà risposte chiare rispetto a quanto successo in passato. Speriamo che un eventuale risultato positivo possa aiutare ad avere una Roma più compatta e con progetti comuni". Queste le parole, in conferenza stampa, di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, alla vigilia della partita con il Verona, valida per l'ultima giornata di campionato. "Di solito quando si perde vengono fuori le chiacchiere. Non dico che non ci siano state, ma all'interno della squadra non ci sono mai state. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La presenza dei Friedkin dà forza alla squadra". Gasperini lancia la Roma

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Conferenza stampa, Gasperini: La presenza dei Friedkin qui un segnale per pianificare il futuro

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