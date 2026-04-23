Collovati in ESCLUSIVA | Caso Ranieri? La Roma riparta da Gasperini gestione dei Friedkin taciturna

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del calcio italiano con le dichiarazioni di un ex calciatore oggi commentatore, che ha commentato il caso legato a un noto allenatore e alla sua squadra. Secondo quanto riferito, la società ha scelto di affidarsi a un nuovo allenatore, mentre i proprietari restano in silenzio. La situazione ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state ufficializzate tutte le mosse del club.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Dalle parole di Ranieri alla reazione di Gasperini, fino alla discutibile gestione Friedkin e alla corsa Champions: l'ex Roma e campione del mondo Fulvio Collovati punta sul tecnico di Grugliasco oggi come domani Primavera che impazza per tutto lo Stivale ed eccolo puntuale, come la più classica delle allergie stagionali al polline, il solito vecchio film in onda nel magnifico Stadio Olimpico e non solo: una Roma che arranca tra 5° e 6° posto, nel disperato tentativo di rimanere agganciata ad un treno Champions mai preso nelle ultime sette stagioni, ed un ambiente sconquassato dall’ennesimo caso che relega il calcio giocato in un angolino buio e recondito.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Collovati in ESCLUSIVA: “Caso Ranieri? La Roma riparta da Gasperini, gestione dei Friedkin taciturna” Notizie correlate Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-GasperiniGli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini. Roma, il piano utopico dei Friedkin: tenere Gasperini e Ranieri insiemeLa proprietà Friedkin persegue ufficialmente la linea della diplomazia impossibile: trattenere contemporaneamente Gian Piero Gasperini, Claudio...