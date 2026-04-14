Polverone Roma la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-Gasperini

Dopo le dichiarazioni del senior advisor, si sono susseguite tensioni tra il tecnico e un altro allenatore, con scambi di parole a distanza. La situazione si è accesa a seguito di un confronto tra i due allenatori, che ha attirato l’attenzione nel mondo calcistico. Le parole pronunciate hanno generato reazioni e dibattiti tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La vicenda riguarda un episodio avvenuto recentemente, senza ulteriori dettagli sui protagonisti.

Gli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini. Ecco cosa pensa la proprietà Lo sfogo di Claudio Ranieri, avvenuto pochi minuti prima del calcio d’inizio di Roma-Pisa, match valevole per la trentaduesima giornata di campionato e che si è chiuso con il successo dei giallorossi per tre reti a zero, ha portato di fronte all’opinione pubblica tutte le divergenze e le problematiche che montavano all’interno di Trigoria. Da giorni, dopo le parole del senior advisor giallorosso, i tifosi e l’opinione pubblica aspettano di conoscere gli sviluppi della situazione. E, soprattutto, attendono di capire la posizione ufficiale della società.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-Gasperini Leggi anche: Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri Leggi anche: Roma, resa dei conti a Trigoria: Gasperini-Ranieri, è “o io o te” davanti ai Friedkin