Al via la terza edizione del Mese delle Famiglie | oltre 20 eventi per celebrare il tempo e l' accoglienza

È iniziata la terza edizione del Mese delle Famiglie, un’iniziativa promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Rimini. La manifestazione prevede oltre 20 eventi organizzati nel mese dedicato alla celebrazione del tempo condiviso e dell’accoglienza all’interno delle famiglie. L’obiettivo è coinvolgere la comunità cittadina e promuovere momenti di aggregazione tra le diverse realtà familiari del territorio. La manifestazione si svolge nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Torna anche nel 2026 il Mese delle Famiglie, giunto alla sua terza edizione, promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”. Un percorso ormai consolidato che, nel corso del mese di maggio, offrirà alla cittadinanza occasioni diffuse.🔗 Leggi su Riminitoday.it Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Notizie correlate Leggi anche: Marzo Donna, oltre 100 eventi per celebrare un mese tutto al femminile Giornata del Made in Italy da record. Oltre 800 eventi nella terza edizioneIl Made in Italy si prepara a celebrare la sua terza Giornata nazionale con numeri in costante crescita e con un calendario sempre più ricco di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Soggiorni marini e gite per la Terza Età 2026: al via le iscrizioni; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; RFI, terza fase di lavori al Ponte al Pino; Aperture domenicali: una terza via. Le prove Invalsi per la terza media al via: materie, voti e cosa sapere in meritoPer gli studenti di terza media è ufficialmente scattato il periodo dell'anno, che durerà fino al 30 aprile, durante il quale si cimenteranno con le prove INVALSI, test standardizzati nazionali ... tg24.sky.it Al via la terza edizione della scuola di reportage Alessandro LeograndeUn percorso formativo di otto mesi per chi ha meno di 35 anni e che intende insegnare come raccontare rispettando gli altri. Un progetto che, per la prima volta in tre anni, guarda oltre l'Adriatico ... ansa.it Per tutto il mese di maggio Dorelan celebra il suo compleanno e il buon riposo mettendo in palio 100 cuscini in ognuno dei suoi 220 punti vendita e una Crociera MSC per due persone x.com Buongiorno ortosofisti! Ecco il mese di maggio del Fungario, il primo calendario dedicato alla raccolta dei funghi più comuni commestibili in Italia: mese dopo mese: Lo trovi qui: https://www.ilcalendariodellorto.com/acquista/Fungario-p122149737 - facebook.com facebook