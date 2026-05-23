La più giovane ha 32 anni la più anziana 70 | ecco le cooperatrici dell' anno del Riminese

Le “Cooperatrici dell’anno” sono state nominate da Legacoop Romagna, con età che vanno dai 23 ai 98 anni. La più giovane ha 23 anni, mentre la più anziana ne ha 98, con un’età media di circa 50 anni. Le nominate rappresentano diverse generazioni e ruoli all’interno delle cooperative della zona. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime settimane, celebrando il contributo delle donne nel settore cooperativo.

La più anziana ha 98 anni, meravigliosamente portati, la più giovane 23: sono le “Cooperatrici dell’anno”, appena nominate da Legacoop Romagna. Il premio viene assegnato alla memoria di Guglielmo Russo, presidente scomparso nel 2019. In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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