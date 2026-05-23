La più giovane ha 24 anni la più anziana 94 | ecco le cooperatrici dell' anno del Cesenate

Da cesenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le cooperative della Romagna hanno nominato le “Cooperatrici dell’anno”. La più giovane ha 23 anni, mentre la più anziana ne ha 98. La differenza di età tra le due nominate è di 75 anni.

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La più anziana ha 98 anni, meravigliosamente portati, la più giovane 23: sono le “Cooperatrici dell’anno”, appena nominate da Legacoop Romagna. Il premio viene assegnato alla memoria di Guglielmo Russo, presidente scomparso nel 2019. In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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