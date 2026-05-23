La più giovane ha 24 anni la più anziana 94 | ecco le cooperatrici dell' anno del Cesenate
Le cooperative della Romagna hanno nominato le “Cooperatrici dell’anno”. La più giovane ha 23 anni, mentre la più anziana ne ha 98. La differenza di età tra le due nominate è di 75 anni.
La più anziana ha 98 anni, meravigliosamente portati, la più giovane 23: sono le “Cooperatrici dell’anno”, appena nominate da Legacoop Romagna. Il premio viene assegnato alla memoria di Guglielmo Russo, presidente scomparso nel 2019. In occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sullo stesso argomento
Si chiama Lazare, ha 30 anni e (forse) è il cane più anziano del mondo: la sua storia e chi ha deciso di adottarlo (una ragazza più giovane di lui)La sua data di nascita è stata registrata ufficialmente nel Livre des Origines Français, il registro francese dei cani di razza: Lazare è nato il 4...
Leggi anche: Il 1 maggio arriva la “microluna” dei Fiori: ecco perché è la più piccola ma anche la più “potente” dell’anno
Il giovane talento cesenate torna sul circuito delle Ardenne per il secondo round della Gt-Cup Europe facebook