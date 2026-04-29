Il 1 maggio 2026 si verificherà la comparsa della cosiddetta “microluna” dei Fiori, un evento che si distingue per le sue caratteristiche astronomiche e simboliche. La luna in questa data non sarà né la più grande né la più brillante dell’anno, ma viene definita “microluna” per le sue dimensioni ridotte. Questo fenomeno combina aspetti scientifici con interpretazioni simboliche legate alla data.

Non sarà la Luna più grande dell’anno, né la più luminosa. Eppure quella del 1° maggio 2026 ha qualcosa di molto interessante perché mescola dettagli astronomici e significati simbolici. La cosiddetta Luna dei Fiori (nome legato alle fioriture primaverili) raggiungerà il suo picco alle 19:23 (ora italiana). Il momento migliore per osservarla resta la sera del 1° maggio, subito dopo il tramonto, quando sorgerà a est e resterà visibile per tutta la notte, ma vale la pena guardarla anche tra il 30 aprile e il 2 maggio. Dal punto di vista astronomico, però, c’è una particolarità: sarà una microluna. Il satellite si troverà infatti in apogeo, cioè nel punto più lontano dalla Terra, e questo la fa apparire leggermente più piccola e meno brillante rispetto a una Luna Piena “media”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 1 maggio arriva la “microluna” dei Fiori: ecco perché è la più piccola ma anche la più “potente” dell’anno

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