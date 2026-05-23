La più bella camminata di primavera sul Lago di Como | alla ricerca delle Rose di montagna

C’è un periodo dell’anno in cui le montagne della Valle Intelvi si colorano di rosa grazie alla fioritura della peonia selvatica, conosciuta anche come “Rosa di montagna”. Una specie autoctona e protetta che attira appassionati di trekking, fotografia e natura lungo i sentieri del Sasso Gordona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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The peaceful Swiss lakeside village on a spring walk – Weggis on Lake Lucerne

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