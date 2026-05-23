La più bella camminata di primavera sul Lago di Como | alla ricerca delle Rose di montagna
Durante la primavera, le montagne della Valle Intelvi si riempiono di rosa per la fioritura della peonia selvatica, chiamata anche “Rosa di montagna”. La manifestazione si svolge lungo un percorso che attraversa le aree più suggestive della zona, offrendo un’occasione per camminare tra i fiori in fiore. La fioritura di questa pianta avviene in un breve periodo, attirando appassionati e escursionisti che cercano di osservare le piante in piena fioritura.
C’è un periodo dell’anno in cui le montagne della Valle Intelvi si colorano di rosa grazie alla fioritura della peonia selvatica, conosciuta anche come “Rosa di montagna”. Una specie autoctona e protetta che attira appassionati di trekking, fotografia e natura lungo i sentieri del Sasso Gordona. 🔗 Leggi su Quicomo.it
The peaceful Swiss lakeside village on a spring walk – Weggis on Lake Lucerne
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