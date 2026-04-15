5 viaggi perfetti per i ponti di primavera in Italia | tra borghi in fiore e orizzonti turchesi la nostra guida dal lago di Como alla Val d’Orcia
Con l’arrivo della primavera, molti italiani scelgono di approfittare dei ponti per scoprire nuove mete nel paese. Tra borghi in fiore e panorami turchesi, sono molte le destinazioni che si prestano a brevi viaggi, dal lago di Como alla Val d’Orcia. Questi periodi rappresentano un’occasione per immergersi in luoghi caratterizzati da paesaggi suggestivi e atmosfere tranquille. La stagione invita a scoprire angoli nascosti e a godere di momenti di relax lontano dalla routine quotidiana.
C’è un momento, in Italia, in cui tutto sembra ricominciare: la luce si fa più morbida, i paesaggi si accendono di colori nuovi e l’aria profuma di promesse. È la primavera, la stagione ideale per riscoprire il fascino più autentico del Bel Paese, lontano dalla folla e immerso in una bellezza che sa ancora sorprendere. Tra borghi in fiore, coste luminose e giardini segreti, cinque fughe d’autore diventano l’occasione perfetta per rallentare e lasciarsi incantare, un viaggio intimo e suggestivo, dove ogni destinazione racconta una storia di eleganza, natura e meraviglia senza tempo Fuga in Val d’Orcia, tra acque termali e colline baciate dal sole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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