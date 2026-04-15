5 viaggi perfetti per i ponti di primavera in Italia | tra borghi in fiore e orizzonti turchesi la nostra guida dal lago di Como alla Val d’Orcia

Con l’arrivo della primavera, molti italiani scelgono di approfittare dei ponti per scoprire nuove mete nel paese. Tra borghi in fiore e panorami turchesi, sono molte le destinazioni che si prestano a brevi viaggi, dal lago di Como alla Val d’Orcia. Questi periodi rappresentano un’occasione per immergersi in luoghi caratterizzati da paesaggi suggestivi e atmosfere tranquille. La stagione invita a scoprire angoli nascosti e a godere di momenti di relax lontano dalla routine quotidiana.