5 viaggi perfetti per i ponti di primavera in Italia | tra borghi in fiore e orizzonti turchesi la nostra guida dal lago di Como alla Val d’Orcia

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, molti italiani scelgono di approfittare dei ponti per scoprire nuove mete nel paese. Tra borghi in fiore e panorami turchesi, sono molte le destinazioni che si prestano a brevi viaggi, dal lago di Como alla Val d’Orcia. Questi periodi rappresentano un’occasione per immergersi in luoghi caratterizzati da paesaggi suggestivi e atmosfere tranquille. La stagione invita a scoprire angoli nascosti e a godere di momenti di relax lontano dalla routine quotidiana.

C’è un momento, in Italia, in cui tutto sembra ricominciare: la luce si fa più morbida, i paesaggi si accendono di colori nuovi e l’aria profuma di promesse. È la primavera, la stagione ideale per riscoprire il fascino più autentico del Bel Paese, lontano dalla folla e immerso in una bellezza che sa ancora sorprendere. Tra borghi in fiore, coste luminose e giardini segreti, cinque fughe d’autore diventano l’occasione perfetta per rallentare e lasciarsi incantare, un viaggio intimo e suggestivo, dove ogni destinazione racconta una storia di eleganza, natura e meraviglia senza tempo Fuga in Val d’Orcia, tra acque termali e colline baciate dal sole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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