Secondo le stime di Football Benchmark, da settembre a oggi il valore di mercato delle rose di Serie A ha subito variazioni significative. Il Como ha registrato l’aumento più consistente tra tutte le squadre, mentre la Juventus ha visto una diminuzione del valore delle proprie giocatrici e giocatori. I dati si basano sull’andamento delle big del campionato italiano in questo periodo.

Il Como delle meraviglie - un ecosistema nel quale i fratelli Hartono hanno investito 390 milioni di euro - fa parlare di sé dentro e fuori dal campo. Il piano è quello di costruire in provincia un modello calcistico evoluto, che abbracci turismo, moda, lifestyle, media, cioè tutti quei settori affini all’industria sportiva. Ogni cosa, però, parte dal rettangolo di gioco. Il momentaneo quarto posto in Serie A mostra già che la strada intrapresa nel progetto tecnico è quella giusta. Un ulteriore attestato arriva dalla nostra elaborazione dei dati di Football Benchmark sulla valutazione di mercato delle rose. Abbiamo esaminato le prime sette squadre della classifica: il Como è quella cresciuta di più da inizio stagione, con un incremento di 60 milioni, dai 268 di settembre ai 328 di febbraio (ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valore delle rose di Serie A: il Como cresce più di tutte, la Juve si deprezza

