A Napoli si è svolto un dibattito sul futuro delle modalità di lavoro, con un focus particolare sullo smart working. L'incontro ha riunito professionisti e rappresentanti di diverse realtà, analizzando come le innovazioni tecnologiche e le nuove esigenze sociali influenzino le organizzazioni. Sono stati discussi aspetti legati alle modalità di collaborazione, alle condizioni di lavoro e alle prospettive di sviluppo di questa forma di lavoro.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Smart working e futuro delle organizzazioni: a Napoli il confronto sul lavoro che cambia

Smart working e sicurezza sul lavoro, cosa cambia con la nuova legge sulle PmiNovità per le aziende che consentono il lavoro agile: quando un collaboratore lavora in smart working in luoghi che non sono sotto il controllo...

Pulsar, il tour itinerante delle Stem parte da Milano: studenti, imprese e università a confronto sul lavoro che cambiaÈ partito da Milano il tour itinerante del progetto Pulsar – Festival delle Stem, ideato da Iliad e organizzato dalla redazione di Open.

Temi più discussi: Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza; Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Smart working: tra guerra, energia e nuove sanzioni fino a 7.500 euro; Così il governo studia un’estensione dello smart working (modello Covid).

Smart working torna centrale tra crisi energetica, produttività e flessibilitàSmart working torna centrale per la crisi energetica globale Il lavoro da remoto, ridimensionato dopo il Covid, torna oggi al centro delle strategie e ... assodigitale.it

Smart working e didattica a distanza per far fronte alla crisi carburanti?Lo smart working e didattica a distanza possono davvero affrontare il caro energia? Scopri i pro e i contro di queste soluzioni. informazionescuola.it