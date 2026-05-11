Immagini stock perché la comunicazione digitale passa ancora dalla qualità visiva
Nel mondo digitale, catturare l’attenzione richiede immagini di qualità. Ogni contenuto online, che si tratti di un articolo, una pagina di destinazione, una campagna sui social o una newsletter, deve riuscire a coinvolgere gli utenti in pochi secondi. La scelta delle immagini stock gioca un ruolo chiave per rendere più efficace la comunicazione visiva e mantenere l’interesse di chi naviga.
Roma, 11 mag – Nel mondo digitale l’attenzione è diventata una risorsa scarsa. Un articolo, una landing page, una campagna social o una newsletter hanno pochi secondi per convincere chi guarda a restare, leggere, cliccare, acquistare. Prima ancora delle parole, spesso è l’immagine a decidere se un contenuto viene percepito come professionale o trascurabile. Per questo la scelta delle immagini non può essere considerata un dettaglio secondario, né una semplice questione estetica. Negli ultimi anni la comunicazione visiva è cambiata profondamente. Le aziende producono più contenuti, i professionisti devono aggiornare siti e profili con maggiore frequenza, i creator lavorano su più piattaforme contemporaneamente.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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