Kia Sportage Black Edition | nuovo look e motorizzazione ibrida

Da webmagazine24.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kia ha presentato la nuova versione del suo SUV più noto, chiamata Sportage Black Edition. Questa versione si distingue per un aspetto rinnovato e per l’adozione di una motorizzazione ibrida, senza modifiche sostanziali alla struttura tecnica del veicolo. La gamma del modello si arricchisce così con un’opzione che unisce un design più aggressivo a una soluzione motorizzante più efficiente.

(Adnkronos) – Kia amplia la gamma del suo SUV più rappresentativo introducendo Kia Sportage Black Edition, una versione che punta a rafforzare l’identità del modello senza intervenire in modo radicale sulla struttura tecnica. L’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa più caratterizzata dal punto di vista stilistico, mantenendo al tempo stesso una proposta coerente con l’elettrificazione. La Black. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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