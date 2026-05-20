La Notte dei Musei a Roma | 70 spazi aperti e 150 iniziative in città

Sabato 23 maggio a Roma si svolgerà la sedicesima edizione della Notte dei Musei, un evento che coinvolgerà 70 spazi espositivi aperti al pubblico tra ore 20 e le 2 di notte. Durante questa iniziativa si terranno circa 150 diverse attività, tra mostre, visite guidate e spettacoli, organizzate in vari punti della città. L’evento mira a offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni in un’atmosfera diversa dal solito, prolungando l’apertura dei musei fino a tarda sera.

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