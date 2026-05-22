Notte dei Musei 2026 a Roma | 70 luoghi aperti e 150 eventi fino alle 2 di notte

Sabato 23 maggio si svolgerà a Roma la sedicesima edizione della Notte dei Musei, un evento che coinvolge settanta luoghi aperti e propone circa 150 iniziative culturali. La manifestazione si svolgerà fino alle 2 di notte, offrendo ai partecipanti la possibilità di visitare musei, gallerie e altri spazi dedicati all’arte e alla cultura. La serata si presenta come un’occasione per scoprire diverse espressioni artistiche in un’unica notte di apertura straordinaria.

Roma, 22 maggio 2026 – Sabato 23 maggio torna La Notte dei Musei, la manifestazione dedicata alla celebrazione dell’espressione artistica in ogni sua forma, giunta quest’anno alla sua sedicesima edizione. Promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura, la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées, coinvolgendo cittadini, turisti e appassionati in una lunga serata di condivisione, intrattenimento e scoperta del patrimonio culturale della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Notte dei Musei nel X Municipio di Roma: viaggio tra luoghi e storie - Canale 10

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