La musica di Bach è un miracolo | a 14 anni Giovanni Casi incanta la giuria dell' Alberghini

Un giovane talento di 14 anni ha impressionato la giuria durante la cerimonia di premiazione della Decima Edizione del Premio Giuseppe Alberghini, tenutasi presso la Sala Bossi del Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Durante l’evento, il ragazzo ha eseguito un brano di Bach, ricevendo applausi per la sua interpretazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e musicisti impegnati in un riconoscimento dedicato alla musica classica regionale.

La Sala Bossi del Conservatorio G.B. Martini di Bologna ha fatto da cornice, nella giornata di oggi, a un momento di grande rilievo per la musica colta regionale: la cerimonia di premiazione della Decima Edizione del Premio Giuseppe Alberghini. Tra i protagonisti assoluti della rassegna spicca il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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