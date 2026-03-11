La musica barocca incanta i giovani | a San Giovanni in Venere 400 studenti protagonisti di Tesori da Ascoltare FOTO

Lunedì 9 marzo, nell’abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, più di 400 studenti dell’istituto comprensivo Umberto I di Lanciano hanno partecipato all’evento “Tesori da Ascoltare”. La manifestazione ha coinvolto studenti di diverse fasce d’età, dalla scuola primaria fino alla secondaria di primo grado, che hanno ascoltato musica barocca in un ambiente suggestivo e storico.

Lunedì 9 marzo scorso, nella suggestiva cornice dell'abbazia di San Giovanni in Venere di Fossacesia, oltre 400 ragazzi dell'istituto comprensivo Umberto I di Lanciano, guidato dalla dirigente scolastica Maria Lina Fanelli, dai 9 anni della scuola primaria fino agli studenti della scuola.