Giorgia Meloni ha ricordato Giorgio Almirante in occasione dell’anniversario della sua morte. La sinistra ha replicato criticando le affermazioni sul passato del Movimento sociale italiano, sostenendo che ci siano inesattezze. La discussione si è concentrata sulle interpretazioni storiche e sul ruolo di Almirante, con le parti coinvolte che hanno mantenuto toni di confronto. Nessuna delle parti ha annunciato azioni legali o cambiamenti formali nelle rispettive posizioni.

Giorgia Meloni parla e la sinistra va fuori di testa. Il copione è sempre lo stesso e ieri si è ripetuto in occasione dell’anniversario della morte di Giorgio Almirante, a lungo leader del Movimento sociale italiano. «Il mio pensiero», ha scritto la premier, «va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto». «A 38 anni dalla sua scomparsa», è stato invece il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, «ricordiamo e rendiamo omaggio alla figura di Almirante. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e alla Nazione, con coerenza, passione e profondo rispetto delle Istituzioni repubblicane e dell'avversario politico». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Meloni ricorda Giorgio Almirante e i dem rispondono dicendo balle sul Msi

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