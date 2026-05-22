Meloni onora Almirante | Orlando contesta il legame con l’ex MSI

La premier ha partecipato a un evento commemorativo dedicato a Almirante, figura storica del passato politico nazionale. Durante la cerimonia, ha ricordato il ruolo di Almirante nel Movimento Sociale Italiano, senza approfondire i collegamenti diretti con il partito attuale. In risposta, un altro esponente politico ha criticato questa scelta, sostenendo che il legame tra la figura storica e il partito di oggi non possa essere trascurato. La divergenza tra i due rappresentanti riguarda principalmente i collegamenti storici e simbolici con il passato politico di Almirante.

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