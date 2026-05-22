Meloni onora Almirante | Orlando contesta il legame con l’ex MSI
La premier ha partecipato a un evento commemorativo dedicato a Almirante, figura storica del passato politico nazionale. Durante la cerimonia, ha ricordato il ruolo di Almirante nel Movimento Sociale Italiano, senza approfondire i collegamenti diretti con il partito attuale. In risposta, un altro esponente politico ha criticato questa scelta, sostenendo che il legame tra la figura storica e il partito di oggi non possa essere trascurato. La divergenza tra i due rappresentanti riguarda principalmente i collegamenti storici e simbolici con il passato politico di Almirante.
? Domande chiave Perché la figura di Almirante divide così profondamente Meloni e Orlando?. Quali legami storici contesta Orlando per colpire la premier?. Come ha reagito La Russa alle critiche dell'opposizione?. Perché Napolitano aveva lodato il senso dello Stato di Almirante?.? In Breve La Russa cita il gesto di Almirante a Botteghe Oscure per Berlinguer.. Napolitano nel 2014 lodò la capacità di Almirante di rispettare lo Stato.. Orlando richiama i legami di Almirante con La difesa della razza.. Il fondatore dell'MSI morì nel 1988 dopo quarant'anni di attività parlamentare..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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