Napoli ricorda Giorgio Almirante | iniziativa a Palazzo Zapata
Sabato 23 maggio, presso il Museo Artistico Politecnico di Palazzo Zapata a Napoli, si terrà un evento dedicato a Giorgio Almirante. L’iniziativa, intitolata “Ricordiamo Almirante”, si svolgerà dalle 16 alle 19 e è promossa dall’Associazione Amici di Almirante. La manifestazione si svolgerà in piazza Trieste e Trento e prevede un momento di commemorazione e riflessione sulla figura politica di Almirante.
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