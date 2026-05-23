La mappa dei tumori in Campania | la prostata supera il polmone tra le donne il carcinoma al seno resta primo

Un nuovo report del Registro Tumori Campania segnala che, tra gli uomini, i tumori alla prostata hanno superato quelli ai polmoni in termini di incidenza. Tra le donne, il carcinoma al seno rimane il più frequente. Il documento evidenzia anche un rallentamento nelle diagnosi di tumore durante il periodo della pandemia. La mappa dei tumori mostra variazioni nelle prevalenze e nelle diagnosi rispetto agli anni precedenti.

Il nuovo report del Registro Tumori Campania: sorpasso della prostata sul polmone, l'allarme delle diagnosi rallentate durante il periodo della pandemia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lo screening del tumore alla prostata è efficace quanto quello del tumore al seno

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