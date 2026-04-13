Una settimana per la salute delle donne | all' Irst consulenze gratuite con gli specialisti sui tumori ginecologici e al seno

Da aprile 2024 si svolge all’IRST l’(H) Open Week dedicata alla salute delle donne, dal 22 al 29 aprile. Durante questa settimana, sono previste consulenze gratuite con specialisti in ambito ginecologico e oncologico, con un focus sui tumori al seno e ginecologici. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Onda in occasione dell’undicesima Giornata nazionale dedicata alla salute femminile.

Torna, dal 22 al 29 aprile, l’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda in occasione dell’undicesima Giornata nazionale dedicata alla salute femminile. Sarà un’intera settimana di sensibilizzazione con servizi gratuiti e punti informativi diffusi su tutto il territorio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Tumori al seno e melanomi, visite gratuiteCinquantasei visite gratuite, spalmate in due giorni (martedì e giovedì prossimi) all’ospedale di Macerata, per prevenire i melanomi e i tumori al... Donne operate al seno, la cura passa anche dal maneggio: al via le sedute gratuite con i cavalliLa Fondazione GrandeGiu' per l’umanizzazione delle cure organizza un percorso di interventi assistiti con i cavalli per pazienti senologiche e...