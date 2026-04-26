Un operaio è stato arrestato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre nascondeva della merce alimentare nello zaino, tentando di uscire dal supermercato senza pagare. Le immagini hanno documentato il momento in cui l’uomo ha preso gli articoli dagli scaffali e li ha nascosti, prima di tentare di allontanarsi senza pagare. La polizia ha proceduto con il fermo dell’individuo sulla base delle registrazioni.

Ruba prodotti alimentari dagli scaffali del supermercato pensando di farla franca, ma viene incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri della stazione di San Ginesio, dopo una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura per il reato di furto aggravato, un cittadino italiano di 51 anni residente nella provincia di Parma, ma che vive sul territorio maceratese dove lavora come operaio edile per la ricostruzione post terremoto. La vicenda ha avuto inizio quando il direttore di un supermercato cittadino ha sporto una denuncia per il furto di un’ingente quantità di prodotti alimentari. Si è accorto che dagli scaffali mancavano diversi prodotti e così ha deciso di contattare le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasconde la refurtiva nello zaino. Operaio incastrato dalle telecamere

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