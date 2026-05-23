La legalità sfila con i bambini | agenti in piazza e nelle scuole nel ricordo di Falcone e Moro

Gli agenti di polizia sono scesi in piazza e nelle scuole di Maglie per coinvolgere i bambini in attività sulla legalità. La giornata ha visto momenti di educazione e memoria dedicati a Falcone e Moro, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui valori della cittadinanza attiva. L’iniziativa ha coinvolto studenti e forze dell’ordine in un percorso di consapevolezza sulla lotta contro le mafie e il rispetto delle regole.

MAGLIE – I giovani e la polizia uniti per la legalità: una giornata di memoria e cittadinanza attiva nel ricordo di Falcone e Moro. Una mattinata intensa ha unito la comunità di Maglie e la Polizia di Stato in occasione della “Giornata della legalità”. Le celebrazioni, anticipate al 22 maggio per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Cento bambini in coro e una staffetta per la legalità: la città si unisce nel ricordo di Falcone e BorsellinoIl 23 maggio, anniversario dell'attentato mafioso-terroristico di Capaci, Forlì ricorda i magistrati Falcone e Borsellino e insieme a loro tutte le...

L'Albero di Falcone mette radici nelle scuole forlivesi: la cultura della legalità passa dall'ambienteL'eredità morale di Giovanni Falcone e la cultura della legalità entrano nelle scuole forlivesi attraverso la tutela dell'ambiente.

Silvi, celebra la Giornata della Legalità con il magistrato Catello Maresca nel nome di Giovanni FalconeIn occasione della Giornata della Legalità, la città di Silvi ha accolto il magistrato Catello Maresca per un incontro dedicato ai temi della giustizia, della memoria e dell’impegno civile ... rete8.it

Anniversario Strage Capaci, Napoli ricorda Falcone e Borsellino: cerimonia in piazza Municipio con De Iesu e StrianoSi è svolta questa mattina in piazza Municipio, in occasione della Giornata della Legalità, la cerimonia di deposizione dei fiori davanti alla lapide dedicata ai magistrati ... ilmattino.it