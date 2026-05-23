La legalità sfila con i bambini | agenti in piazza e nelle scuole nel ricordo di Falcone e Moro

Da lecceprima.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti di polizia sono scesi in piazza e nelle scuole di Maglie per coinvolgere i bambini in attività sulla legalità. La giornata ha visto momenti di educazione e memoria dedicati a Falcone e Moro, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui valori della cittadinanza attiva. L’iniziativa ha coinvolto studenti e forze dell’ordine in un percorso di consapevolezza sulla lotta contro le mafie e il rispetto delle regole.

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MAGLIE – I giovani e la polizia uniti per la legalità: una giornata di memoria e cittadinanza attiva nel ricordo di Falcone e Moro. Una mattinata intensa ha unito la comunità di Maglie e la Polizia di Stato in occasione della “Giornata della legalità”. Le celebrazioni, anticipate al 22 maggio per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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