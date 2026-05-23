La Lega va in ritiro e vuol votare a ottobre ’27
La Lega ha programmato un ritiro di due giorni a giugno, con l’obiettivo di consolidare la squadra in vista delle prossime elezioni. La decisione di votare nel 2027 è stata comunicata in un incontro interno. Contestualmente, il leader della Lega ha convocato i membri per rafforzare la coesione, in preparazione alle sfide politiche e alle eventuali tensioni legate a dichiarazioni di figure pubbliche.
Per due giorni, a giugno, la Lega proverà a fare quello che le squadre di calcio in crisi fanno quando la classifica comincia a far paura: chiudersi in ritiro. Matteo Salvini ha convocato per il 19 e 20 giugno il consiglio federale, i ministri, i governatori, i capigruppo, gli amministratori e i segretari regionali. Una «due giorni di incontri, proposte e programmi». La sede non è stata decisa (Luca Zaia ha già annunciato che non ci sarà), ma dovrebbe essere in Veneto, a pochi giorni di distanza dall’assemblea costituente di Futuro nazionale di Roberto Vannacci (che poi proseguirà con i congressi regionali). Magari a Verona, dove il 25 maggio il generale inaugurerà una nuova sede del suo partito. 🔗 Leggi su Laverita.info
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