Fine vita Lega divisa Tomaello | Farei fatica a votare quel testo

La discussione sul fine vita ha diviso la Lega, con alcuni esponenti che manifestano nettamente le proprie posizioni. Tra questi c’è il commissario della Lega-Liga Veneta, consigliere regionale e presidente della Prima commissione, che ha dichiarato di trovare difficile sostenere quel testo in Parlamento. Tomaello, che ricopre vari ruoli all’interno del partito, ha espresso chiaramente il suo punto di vista, indipendentemente dal ruolo assunto in sede istituzionale. La questione rimane al centro del dibattito politico e tra le fila del partito.

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