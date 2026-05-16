Fine vita Lega divisa Tomaello | Farei fatica a votare quel testo

Da ilgazzettino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sul fine vita ha diviso la Lega, con alcuni esponenti che manifestano nettamente le proprie posizioni. Tra questi c’è il commissario della Lega-Liga Veneta, consigliere regionale e presidente della Prima commissione, che ha dichiarato di trovare difficile sostenere quel testo in Parlamento. Tomaello, che ricopre vari ruoli all’interno del partito, ha espresso chiaramente il suo punto di vista, indipendentemente dal ruolo assunto in sede istituzionale. La questione rimane al centro del dibattito politico e tra le fila del partito.

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Commissario della Lega-Liga Veneta. Consigliere regionale e presidente della Prima commissione. In qualsiasi ruolo lo si interroghi, Andrea Tomaello ha voce in capitolo. Come commissario dovrà affrontare la spaccatura (non eventuale, ma certa) del suo gruppo quando a Palazzo Ferro Fini si voterà (se si voterà) la legge sul fine vita. Come consigliere dovrà premere il bottone e dunque dire se è favorevole o contrario a regolamentare in Veneto il suicidio medicalmente assistito (ma potrebbe anche astenersi o uscire dall’aula). Andrea Tomaello, lei che posizione ha? «Non sono un estremista, non ho posizioni ideologiche da ultras, cerco sempre di essere equilibrato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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