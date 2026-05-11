Il ministro dell’estrema destra israeliana ha dichiarato che un governo con arabi sarebbe peggio di quello che si forma il 7 ottobre. La destra israeliana cerca di rafforzare le proprie posizioni in vista delle prossime elezioni, mentre il governo attuale ha risposto con un’azione militare dura a Gaza dopo il massacro di Hamas. In passato, sono stati identificati due ministri di estrema destra come figure chiave nel governo di Netanyahu.

All’inizio della guerra a Gaza, dopo il massacro di Hamas e l’aggressiva, esagerata e crudele risposta di Israele, avevo raccontato ai lettori italiani su questo giornale e su questo blog chi fossero i due ministri dell’estrema destra israeliana che Netanyahu ha scelto come alleati politici. Mi riferivo a Bezalel Smotrich e al ministro Ben Gvir. Gli anni passati da quell’articolo e il susseguirsi delle guerre hanno rivelato che questi due ministri — pilastri fondamentali per la tenuta politica di Netanyahu — si sono dimostrati assai più pericolosi di quanto pensassi due o tre anni fa. Negli ultimi giorni il ministro Smotrich, titolare del Tesoro ed esponente di spicco dell’estrema destra, ha pronunciato una frase che merita un’attentissima analisi: “Il massacro del 7 ottobre – con 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Peggio un governo con arabi che il 7 ottobre’: parola di Smotrich. La destra israeliana vuol blindare le elezioni

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