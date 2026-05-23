Il giocatore turco ha ancora una volta mostrato di essere un elemento chiave per la squadra, contribuendo con prestazioni rilevanti in questa stagione. La Juventus ha spesso fatto affidamento sulle sue capacità, e il suo rendimento, anche quando non ha raggiunto le aspettative, ha influito sulle dinamiche della squadra. La sua presenza rimane centrale nel modo in cui la squadra si schiera in campo.

di Francesco Spagnolo Yildiz è sempre stata l’arma in più della Juve e il suo rendimento sotto le aspettative non ha sicuramente aiutato i bianconeri. Le ultime. Il rush finale del campionato sta mettendo a dura prova le ambizioni dei bianconeri, costretti a fare i conti con una flessione fisica e mentale che ha rallentato la corsa verso gli obiettivi stagionali. La Juve in questa fase finale di stagione è stata in difficoltà anche a causa di un Yildiz non proprio incisivo, un fattore che ha pesato enormemente sullo sviluppo della manovra offensiva di Spalletti. Il calo di rendimento del giovane talento turco ha privato la squadra di quella imprevedibilità necessaria per scardinare le difese avversarie nelle partite decisive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve è dipendente da Yildiz? Il turco anche in questa stagione ha dimostrato di essere l’uomo in più. Ecco perché

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Il PRINCIPE, KENAN YILDIZ (CANZONE) | CALCIO IN MUSICA

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