La Juventus ha dimostrato di riuscire a ottenere risultati positivi anche senza il contributo di un giocatore turco, che in passato aveva avuto un ruolo centrale nella squadra. Dopo diverse partite, la squadra ha mostrato miglioramenti nelle prestazioni, con un allenatore che ha saputo adattare le strategie e valorizzare altri elementi del reparto offensivo. Questo cambio di approccio ha portato a risultati più soddisfacenti sul campo.

di Angelo Ciarletta La Juve sembra non essere più Yildiz dipendente: ora la squadra vince e gioca bene anche senza il talento turco. L’analisi sul lavoro di Spalletti. La Juve ha finalmente trovato la scintilla per spegnere l’astinenza da risultati e superare l’assuefazione tattica alle giocate dei singoli. Secondo l’analisi di Tuttosport, la chiave della guarigione è stata l’assenza forzata di Kenan Yildiz. Questa emergenza ha spinto Luciano Spalletti a plasmare un gruppo compatto capace di imporsi anche senza il suo fuoriclasse, come dimostrato nel successo cruciale contro il Bologna.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, non sei più Yildiz dipendente: ora Spalletti vince e gioca bene anche senza il turco. La disamina sul lavoro di Lucio

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