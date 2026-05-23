La Jungle manifestazione di intenti

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il duo belga ha annunciato l’aggiunta di un secondo batterista alla formazione, evidenziando chiaramente il desiderio di intensificare l’uso del suono forte e potente. La decisione si riflette nella volontà di amplificare il ritmo e la presenza sonora durante le esibizioni dal vivo. La scelta di coinvolgere un nuovo membro indica un passo deciso verso uno stile più energico e rumoroso.

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Se per caso non fosse chiaro che al duo belga piace assai il fragore, l’allargamento della formazione con un secondo batterista è una palese manifestazione d’intenti. Che non soffrano di ritrosia emerge in modo chiarissimo nelle nove canzoni, pensate per scuotere corpo e psiche. In effetti la massa critica è aumentata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e lo dimostrano in Sabbertoother ed Evil Legs (dove in realtà si rintraccia del robusto e sanguigno stoner). La perla, un misto di techno, goth metal e punk, è la debordante The Love & The Violence. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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