Il duo belga ha annunciato l’aggiunta di un secondo batterista alla formazione, evidenziando chiaramente il desiderio di intensificare l’uso del suono forte e potente. La decisione si riflette nella volontà di amplificare il ritmo e la presenza sonora durante le esibizioni dal vivo. La scelta di coinvolgere un nuovo membro indica un passo deciso verso uno stile più energico e rumoroso.

Se per caso non fosse chiaro che al duo belga piace assai il fragore, l’allargamento della formazione con un secondo batterista è una palese manifestazione d’intenti. Che non soffrano di ritrosia emerge in modo chiarissimo nelle nove canzoni, pensate per scuotere corpo e psiche. In effetti la massa critica è aumentata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e lo dimostrano in Sabbertoother ed Evil Legs (dove in realtà si rintraccia del robusto e sanguigno stoner). La perla, un misto di techno, goth metal e punk, è la debordante The Love & The Violence. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Jungle, manifestazione di intenti

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The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

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