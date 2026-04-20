Firmare la lettera di intenti obbliga a concludere il contratto?

Firmare una lettera di intenti non obbliga a concludere un contratto, ma può comportare conseguenze giuridiche durante le trattative. La firma non implica un impegno definitivo, tuttavia può vincolare le parti a determinati impegni e influenzare le decisioni future. Le parti devono quindi valutare attentamente i termini prima di sottoscrivere il documento, considerando che questa azione può avere effetti legali anche senza un accordo formale.

Firmare una lettera di intenti espone a conseguenze giuridiche già nella fase delle trattative. Non comporta un obbligo a stipulare, ma può vincolare su impegni specifici e incidere sulle scelte delle parti. Una trattativa per la vendita di un immobile o l’ingresso in una società può fermarsi dopo la firma, quando una delle parti ha già sospeso altre opportunità, incaricato consulenti o sostenuto costi confidando nell’accordo. La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 594 del 2026, ha chiarito che il vincolo non si forma quando le parti si riservano di tornare su elementi essenziali dell’accordo: finché prezzo o condizioni restano aperti, la trattativa prosegue e il contratto non è perfezionato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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