La Fiat Grande Panda fa un salto nel passato per essere protagonista del futuro. Dopo essere entrata nel mercato con le versioni ibrida ed elettrica, ecco ora la benzina Turbo 100, perfetta per tutta la famiglia. Fedele al patto ideale con gli italiani di essere una fabbrica di automobili vicina alla gente, Fiat ascolta i possibili clienti e si presenta con una vettura che unisce dinamicità e innovazione a tradizione e semplicità. Il risultato è un'auto che non si può non amare. Dotata di cambio manuale, Fiat Grande Panda è la soluzione ideale per vivere la mobilità moderna in modo sereno e sostenibile. Il motore tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV e 205 Nm di coppia si fa apprezzare per la fluidità, regalando una guida tranquilla, ma con il giusto brio quando serve. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Grande Panda scopre il Turbo 100

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fiat Grande Panda 100 Turbo, la risposta concreta a esigenze realiMerito delle motorizzazioni ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) e full electric...

Fiat Grande Panda Turbo 100, per chi preferisce il cambio manualeMILANO (ITALPRESS) – L’offerta di Grande Panda si amplia, forte degli ottimi risultati del 2025 e soprattutto di quelli dei primi quattro mesi del...

Fiat Grande Panda, tre motivi per sceglierlaPrezzo accessibile, praticità urbana e motori semplici: ecco perché la nuova Fiat Grande Panda punta a diventare una delle auto più interessanti ... virgilio.it

Nuova Fiat Grande Panda 4×4, quando arriva e come sarà?Fiat Grande Panda 4x4: la versione da fuoristrada della fortunatissima vettura italiana campionessa di vendite ... ilgiornaledigitale.it