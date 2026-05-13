Fiat Grande Panda Turbo 100 per chi preferisce il cambio manuale

L'offerta della Fiat Grande Panda si arricchisce con la versione Turbo 100, pensata per chi preferisce il cambio manuale. Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2025 e nei primi quattro mesi del 2026, il modello continua a essere presente nel mercato con questa nuova motorizzazione. La casa automobilistica ha comunicato che la produzione e le vendite del veicolo sono proseguite senza interruzioni, confermando l'interesse dei clienti verso questa gamma.

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MILANO (ITALPRESS) – L’offerta di Grande Panda si amplia, forte degli ottimi risultati del 2025 e soprattutto di quelli dei primi quattro mesi del 2026: 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta italiana. Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia, definisce “straordinario il riscontro di pubblico di Nuova Grande Panda che nei primi 4 mesi dell’anno è la più venduta tra le auto compatte della sua categoria”. Grazie a questi risultati, la gamma ora si arricchisce raggiungendo il numero di tre motorizzazioni disponibili: benzina (100 CV con cambio manuale), Ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) ed elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW – 113 CV).🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Anteprima Fiat Grande Panda cambio manuale Notizie correlate Leggi anche: Fiat Grande Panda Turbo 100: la prova del benzina con cambio manuale Fiat Grande Panda: arriva il motore Turbo 100 da 17.900 euro? Punti chiave Come influisce il cambio manuale sulla guida urbana della nuova Panda? Perché FIAT ha deciso di puntare nuovamente sulla semplicità... Temi più discussi: Fiat Grande Panda Turbo 100, quanto costa veramente; Fiat Grande Panda Hybrid, la prova: come va, consumi e prezzo; Fiat Grande Panda e Pandina in offerta, promozione con il finanziamento; Grande Panda MANUALE: solo benzina a 14.900 euro (al lancio). Prova Fiat Grande Panda Turbo 100: quella con il manuale (a meno di 18.000 euro!) - Video x.com Fiat Grande Panda 1.2 (Non-Ibrido) è una cinghia bagnata o una catena? reddit Fiat Grande Panda Turbo 100: motorizzazioni per tutti e promozione a maggioFiat Grande Panda Turbo 100 amplia la sua gamma con tre motorizzazioni: benzina, ibrida ed elettrica. Promozione speciale a maggio per la versione turbo. megamodo.com Fiat Grande Panda Turbo 100, per chi preferisce il cambio manualeMILANO (ITALPRESS) - L'offerta di Grande Panda si amplia, forte degli ottimi risultati del 2025 e soprattutto di quelli dei primi quattro mesi del 2026: 16 ... italpress.com