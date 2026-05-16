Fiat Grande Panda 100 Turbo la risposta concreta a esigenze reali
Abbiamo testato la Fiat Grande Panda 100 Turbo, versione a benzina con cambio automatico, nelle zone vicino a Milano. La vettura si presenta come una soluzione pratica per chi cerca un'auto compatta e facile da guidare nel traffico cittadino. Durante la prova, sono stati valutati aspetti come l’accelerazione, il comfort di guida e l’efficienza del motore. La versione analizzata si distingue per alcune caratteristiche tecniche e per la risposta del motore turbo, destinata a rispondere a esigenze quotidiane di mobilità.
Merito delle motorizzazioni ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) e full electric (batteria da 44 kWh e motore da 83 kW - 113 CV), alle quali oggi si aggiunge la versione Turbo 100, a benzina e con cambio manuale a sei rapporti. Un binomio che potrebbe presto farla diventare la più venduta: i dati di mercato dello scorso anno, infatti, raccontano che nel segmento B il cambio manuale rappresenta ancora la preferenza maggioritaria, il 55%, mentre la propulsione a benzina copre ben il 45% dell’intero segmento benzina. Parola d’ordine: accessibilità. Fiat Grande Panda 100 Turbo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
FIA GRANDE PANDA TURBO 100 | ARRIVA IL BENZINA CON CAMBIO MANUALE
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