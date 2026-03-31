Piuro | cambia e cresce la giunta comunale

Nella giornata odierna, il Comune di Piuro ha annunciato un cambiamento nella composizione della giunta municipale. La nuova configurazione prevede l’inserimento di alcuni membri e la conferma di altri, creando un equilibrio tra figure esperte e nuove energie. La revisione della squadra di governo si inserisce in un processo di aggiornamento volto a rispondere alle esigenze del territorio.

Amministrare un territorio significa saper leggere il presente preparandosi al domani. Con questo spirito, l’amministrazione comunale di Piuro annuncia oggi un’importante evoluzione della propria squadra di governo: un passaggio che coniuga l'esperienza consolidata con la forza e l’entusiasmo delle nuove generazioni. Il primo e più sentito pensiero dell’amministrazione va a Sara Del Curto, che lascia il suo incarico in Giunta per intraprendere una nuova sfida professionale. "A Sara va il ringraziamento più profondo per l’impegno, la serietà e la passione dimostrati in questi anni di instancabile servizio - commenta il sindaco Omar Iacomella -. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Pisa, rimpasto in giunta comunale: il sindaco cambia due assessori Pineta comunale, la giunta prepara il restylingUna rinnovata attenzione per le condizioni della pineta comunale e per una sua ormai improcrastinabile riqualificazione e manutenzione urgente: è una...