Mentre la Polonia vive un momento di forte incertezza sul futuro del proprio battaglione corazzato, la Germania invece ha annunciato di voler acquisire il 40% di KNDS, azienda franco-tedesca che produce carri armati. KNDS produce carri armati come il Leopard 2 e l’Obice semovente 2000 e dovrà fabbricare adesso in grandi quantità anche il veicolo blindato su ruote Boxer per l’esercito tedesco. L’azienda è nata dalla fusione tra Krauss – Maffei Wegmann e la società statale francese Nexter. Attualmente è di proprietà di una holding di alcune famiglie tedesche che fanno capo a Krauss – Maffei Wegmann e del Governo francese. Le famiglie in questione vogliono però utilizzare l’ormai prossima quotazione in borsa di KNDS – azienda il cui valore stimato è di almeno 20 miliardi di euro – per uscirne definitivamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Germania entra in KNDS: il governo tedesco acquisirà il 40% dell’azienda produttrice di carri armati

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Reaction from German motorists to rising prices at petrol stations as Iran war continues

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