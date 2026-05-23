La Germania entra in KNDS | il governo tedesco acquisirà il 40% dell’azienda produttrice di carri armati

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo tedesco ha annunciato l’acquisizione del 40% di KNDS, azienda franco-tedesca produttrice di carri armati. La decisione avviene in un momento di incertezza per la Polonia riguardo al proprio battaglione corazzato. La partecipazione tedesca rappresenta un investimento strategico nell’azienda militare europea. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’acquisizione.

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Mentre la Polonia vive un momento di forte incertezza sul futuro del proprio battaglione corazzato, la Germania invece ha annunciato di voler acquisire il 40% di KNDS, azienda franco-tedesca che produce carri armati. KNDS produce carri armati come il Leopard 2 e l’Obice semovente 2000 e dovrà fabbricare adesso in grandi quantità anche il veicolo blindato su ruote Boxer per l’esercito tedesco. L’azienda è nata dalla fusione tra Krauss – Maffei Wegmann e la società statale francese Nexter. Attualmente è di proprietà di una holding di alcune famiglie tedesche che fanno capo a Krauss – Maffei Wegmann e del Governo francese. Le famiglie in questione vogliono però utilizzare l’ormai prossima quotazione in borsa di KNDS – azienda il cui valore stimato è di almeno 20 miliardi di euro – per uscirne definitivamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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