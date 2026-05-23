La Germani cade a Trieste ora Gara 5 vale una stagione

Da bresciatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Germani Brescia ha perso in trasferta contro Trieste con il punteggio di 83-77 in Gara 4, portando la serie in parità. La squadra ha subito il primo match point, ma è rimasta in partita fino all'ultimo minuto. Ora si torna in campo per la quinta e decisiva gara, che determinerà l’eliminazione o la qualificazione. Nessuna delle due squadre ha ancora ottenuto la vittoria, e il risultato finale si deciderà nell’ultimo confronto.

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La serie torna in equilibrio e adesso serviranno nervi saldi. La Germani Brescia cade a Trieste per 83-77 in Gara 4 e vede sfumare il primo match point per chiudere i conti, ma i biancoblù escono comunque dal parquet con la consapevolezza di essere rimasti in partita fino agli ultimi istanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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