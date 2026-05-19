Trieste si presenta con il capo chino dopo la sconfitta nella seconda partita dei playoff contro la Pallacanestro Brescia, che si è aggiudicata l'incontro. La serie è ora in parità, con entrambe le squadre che si preparano per il prossimo appuntamento in trasferta. La squadra di casa dovrà vincere almeno una delle prossime due sfide per prolungare la serie e mantenere vive le speranze di passare il turno. La prossima partita si giocherà sul campo di Trieste.

La Pallacanestro Brescia fa il suo ingresso ufficiale nei playoff vincendo gara 2 con Trieste. Ora, dopo il ko della sfida di esordio, servirà almeno una vittoria in terra giuliana per riportare la serie al PalaLeonessa, ma la squadra di Cotelli ha tutto per chiuderla anche nelle prossime due gare. Soprattutto giocando un quarto quarto analogo, in un match dove succede di tutto. Accenno di rissa nel secondo quarto tra Ruzzier e Mobio: quattro i falli tecnici elargiti dalla terna arbitrale. Quindi Amedeo Della Valle che segna un punto e, in avvio di ripresa, lascia il campo per un problema muscolare. Il capitano farà il suo ritorno sul parquet nel finale, segnando la tripla della staffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Reazione Germani. Trieste china il capo. Ora la serie è in parità

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