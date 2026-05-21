Germani da battaglia | espugnata Trieste la semifinale ora è a un passo

La Germani Brescia ha vinto la terza partita della serie contro Trieste, conquistando un'importante vittoria in trasferta. La squadra ha prevalso sul parquet avversario, portando a casa un risultato che la avvicina alla semifinale. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole a Brescia, che ora si trova a un passo dal passare alla fase successiva del campionato. La vittoria in trasferta rappresenta un momento chiave nella serie, con Brescia che si prepara alla sfida successiva.

La Germani Brescia manda un messaggio forte alla serie e conquista una pesantissima gara 3 sul parquet di Trieste. In un ambiente caldo e in una sfida dura, intensa e piena di tensione, la squadra di coach Matteo Cotelli ha saputo reggere ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa, imponendosi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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