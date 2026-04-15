Sabato 18 aprile alle 15:00, presso l’Hotel al Sant’Andrea di Sarzana, si terrà un incontro pubblico dedicato alle questioni della pressione sociale e del disagio tra i giovani. L’evento vede la partecipazione di Fabio Mancini, che parlerà di queste tematiche. L’iniziativa mira a analizzare come le influenze esterne possano incidere sulle scelte e sui comportamenti dei più giovani. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.

Sabato 18 aprile, alle ore 15:00, l’Hotel al Sant’Andrea di Sarzana ospiterà un dibattito pubblico focalizzato sulle dinamiche della pressione sociale e sulle problematiche legate al disagio giovanile. L’incontro vedrà la partecipazione di Fabio Mancini, ex modello di fama internazionale e autore del volume pubblicato da Rizzoli intitolato 108 volte mi perdono, il quale condividerà con i presenti le tappe della propria evoluzione personale e professionale. L’iniziativa riceve il patrocinio del Comune di Sarzana e prevede il contributo tecnico della dott.ssa Pamela Pettinari, esperta in Life & Mental Coaching, insieme alla dott.ssa Simona Bocchi, che ricopre il ruolo di direttore culturale per la Global World of Music and Arts Association.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana: Fabio Mancini svela il lato oscuro della pressione sociale

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