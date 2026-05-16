L’ultimo saluto al piccolo Giulio i compagni | La sua gentilezza ha riempito di gioia le nostre giornate

A Bergamo, amici e conoscenti si sono radunati per rendere omaggio al bambino scomparso, creando un percorso di luci con candele accese e una rosa bianca in mano. I compagni di scuola hanno ricordato la sua gentilezza, sottolineando come abbia portato gioia nelle loro giornate. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e commozione, con i partecipanti che hanno condiviso pensieri e ricordi nel rispetto della privacy della famiglia.

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Bergamo. Una moltitudine di piccoli lumini accesi per accompagnare Giulio nel suo ultimo viaggio: un lungo corridoio di luce, formato da candele in mano e una rosa bianca stretta tra le dita, simbolo di purezza e innocenza. “Ti ringraziamo Signore per la sua gentilezza e la sua simpatia, che hanno riempito di gioia le nostre giornate”. All’uscita della chiesa di San Paolo Apostolo, i compagni della classe quarta della Imiberg hanno voluto omaggiare e ricordare così il loro amico Giulio Lovera, nel giorno dell’ultimo, struggente saluto. Il bambino di 9 anni, è morto mercoledì pomeriggio dopo essere stato investito da una Smart in piazzale Risorgimento, a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ABBIAMO FATTO IL PIERCING ALLA LINGUA!! - by Charlotte M. Sullo stesso argomento Funerale del piccolo Domenico Caliendo a Nola, le immagini dell'ultimo saluto al bambino dal cuore bruciatoFunerale di Domenico Caliendo a Nola: tanti applausi, l'abbraccio di Meloni alla madre e l'appello alla giustizia per il bambino con il cuore... Courmayeur piange Giulio Guédoz: l’ultimo saluto al mito della neve? Punti chiave Chi sono i familiari che oggi continuano la sua eredità sulle piste? Come ha trasformato un semplice bar in un simbolo della Val... Giulio Lovera, il bimbo morto dopo essere stato investito, donerà le corneeUn atto d’amore nato da una tragedia che ha scosso l’intera città: i genitori del piccolo di 9 anni, travolto nel quartiere Loreto di Bergamo, hanno acconsentito al prelievo degli organi. Oggi alle 15 ... ilgiorno.it Federica Liberati (@FedericaLiber11) / Posts and Replies x.com [Highlight] Jaden McDaniels segna il layup invece di far scorrere il tempo, Nikola Jokic corre da un lato all'altro del campo per affrontarlo, lo urta, mentre McDaniels afferra la maglia di Jokic, ne nasce un parapiglia. Nikola Jokic e Julius Randle vengono espulsi reddit Folla per l’ultimo saluto al mitico Giò di Torquà: Fai buon viaggio amicoUna folla numerosa e commossa ha gremito ieri la chiesa di Valdicastello per l’ultimo saluto a Giorgio Coluccini, per tutti Giò di Torquà, batterista della Versilia ruggente e proprietario ... lanazione.it