Nuova rapina durante la messa alla prova scattano le manette | dovrà scontare il resto della pena in carcere

Durante la messa alla prova, un uomo di 46 anni senza fissa dimora, originario della provincia di Pistoia, è stato arrestato dai Carabinieri di Cesenatico. L’uomo, già condannato in passato, dovrà scontare il residuo della pena in carcere. La sua cattura è avvenuta nei giorni scorsi, dopo un’attività di polizia volta a rintracciarlo. Le porte del carcere si sono nuovamente aperte per lui, che ora dovrà affrontare la detenzione.

Si sono riaperte le porte del carcere per un 46enne originario della provincia di Pistoia, senza fissa dimora, rintracciato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Cesenatico. I militari hanno eseguito un’ordinanza di ripristino della detenzione emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Rapina con coltello nella tabaccheria, arrestato un uomo: dovrà scontare una pena di oltre 5 anniIeri mattina i Carabinieri della stazione di Conselice hanno arrestato un italiano di 55 anni, dando esecuzione a un provvedimento di carcerazione... Rapina aggravata e traffico di droga, dovrà scontare oltre 4 anni di carcere: arrestatoL’uomo, rintracciato dai carabinieri in un domicilio della cittadina mercuriale, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere Deve scontare...