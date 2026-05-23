Metà dei medici internisti in regione ha avuto sindrome da burnout
Circa il 50% dei medici internisti in regione ha sperimentato la sindrome da burnout, una condizione di esaurimento professionale. Sebbene si scherzi spesso con gli studenti di medicina, matematica o ingegneria, questa problematica rappresenta una realtà concreta per i professionisti della salute. La questione ha rilievo nel settore medico, dove il burnout può influenzare il benessere dei medici e la qualità delle cure erogate.
Certo ci si scherza con gli studenti di medicina, matematica o ingegneria, ma la sindrome da burnout – o “da esaurimento professionale” – è una cosa seria. Secondo un'indagine della Federazione associazioni dirigenti ospedalieri internisti presentata a Rimini e riportata da Ansa, circa il 50 per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Poetica, quando l’arte spegne il burnout dei medici
Il pianto inconsolabile e quel gesto che può essere fatale: l'allarme dei medici sulla Sindrome del bambino scossoBasta uno scuotimento violento della durata di pochi secondi per causare danni gravissimi in un neonato.
In Fvg metà dei medici internisti in burnout, 1 su 10 pensa di lasciareIn Friuli Venezia Giulia il 50% dei medici internisti ha sofferto della sindrome di burnout e il 6% dichiara di sentirsi attualmente in uno stato di stress lavoro-correlato. (ANSA) ... ansa.it
Sondaggio tra medici internisti nelle Marche, 'la metà ha sofferto di burnout'Metà dei medici internisti ospedalieri delle Marche percepisce un disagio da stress lavorativo o burnout, e in alcuni pronto soccorso si segnala ancora la presenza di gettonisti. (ANSA) ... ansa.it