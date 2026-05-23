Metà dei medici internisti in regione ha avuto sindrome da burnout

Notizia in breve

Circa il 50% dei medici internisti in regione ha sperimentato la sindrome da burnout, una condizione di esaurimento professionale. Sebbene si scherzi spesso con gli studenti di medicina, matematica o ingegneria, questa problematica rappresenta una realtà concreta per i professionisti della salute. La questione ha rilievo nel settore medico, dove il burnout può influenzare il benessere dei medici e la qualità delle cure erogate.