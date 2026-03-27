Il burnout tra i medici è diventato un tema di grande attualità nel settore sanitario. Per affrontare questa problematica, è stato avviato il master di formazione Ecm intitolato

Il burnout tra i medici è ormai uno dei temi più discussi nel mondo sanitario. ‘ Poetica ’, master di formazione Ecm promosso dal Club Medici, nasce da questa consapevolezza. Un percorso originale che utilizza le art come strumenti per prevenire il burnout, rafforzare empatia, ascolto e consapevolezza nella pratica clinica. Attraverso moduli dedicati a musica, arti figurative, teatro, danza e scrittura, il programma propone ai professionisti sanitari uno spazio formativo in cui esplorare i linguaggi artistici come occasioni di riflessione sull’esperienza della malattia e sulla dimensione umana della cura. “Nei moduli di Poetica non si studia il teatro o si parla di musica come oggetti esterni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poetica, quando l’arte spegne il burnout dei medici

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