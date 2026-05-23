Un esterno gambiano dell'Amburgo si è sposato in contumacia, ma la sua moglie non riesce a raggiungerlo. La coppia vive a distanza e ci sono dubbi sulla reale identità dell'uomo, che ha avuto un passato di fuga dall'Africa. La situazione ha attirato l'attenzione, ma mancano dettagli sulla sua presenza attuale in Germania o sulle ragioni della separazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di incertezze legate alle identità e alle provenienze dei migranti.

Un rapporto a distanza. Che fa soffrire e per il quale cerca una soluzione. Continua a essere particolare la vita di Bakery Jatta. La sua storia, da anni, fa discutere tutta la Germania. Fughe, false identità, indagini, processi (poi mai celebratisi) e ora un matrimonio a 5mila chilometri di distanza. Lui, intanto, continua a giocare per l'Amburgo, la squadra che gli ha dato una vita. Scappato dal Gambia ancora minorenne, Jatta è arrivato in Europa attraversando il deserto del Sahara e poi il Mediterraneo. Prima lo sbarco in Italia, poi, nel 2015, l'arrivo in Germania. Finito in un centro di aiuto per profughi minorenni venne visto giocare, a piedi nudi, dai dirigenti dell'Amburgo che gli offrirono un contratto cambiandogli la vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La fuga dall'Africa, i dubbi sull'identità e ora il caso della moglie a distanza: Jatta, mistero di Amburgo

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